Wirtschaftsstimmung im Euroraum so gut wie zuletzt 2000

Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum ist im Dezember so gut wie zuletzt vor über 17 Jahren gewesen. Der für die EU-Kommission erhobene Index der Wirtschaftsstimmung stieg auf 116,0 (Vormonat: 114,6) Punkte. Das war der höchste Stand seit Oktober 2000. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Stand von 114,8 Punkten prognostiziert. Der Index der Industrie erhöhte sich auf 9,1 (8,1) Punkte, erwartet worden waren 8,4 Punkte.

Euroraum-Einzelhandelsumsatz steigt etwas stärker als erwartet

Der Einzelhandelsumsatz im Euroraum hat sich im November etwas besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung von Eurostat stieg er gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von 1,3 Prozent prognostiziert. Im Oktober waren die Umsätze um 1,1 Prozent gesunken. Das Niveau des Vorjahresmonats überstiegen die Umsätze im November arbeitstäglich bereinigt um 2,8 (Oktober: 0,2) Prozent.

Deutsche Konjunkturlage laut Sentix-Umfrage gut wie nie zuvor

Die Lage der deutschen Konjunktur ist laut den Ergebnissen der jüngsten Sentix-Umfrage unter Investoren so gut wie nie zuvor. Wie aus der aktuelle Veröffentlichung für Januar hervor geht, erreichte der Index der Konjunkturlage 72,3 (Vormonat: 71,0) Punkte. Das war der höchste bisher erreichte Stand. Der Gesamtindex legte auf 40,1 (39,1) Punkte zu und der Index der Geschäftserwartungen auf 11,8 (11,0) Punkte. "Bislang vermisst die Wirtschaft noch nicht eine neue Regierung", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner das Ergebnis.

Commerzbank: Deutsche Industrie unter Volldampf

Die deutsche Industrie steht trotz des unerwarteten Rückgangs der Auftragseingänge nach Aussage der Commerzbank "unter Volldampf". "Die Auftragseingänge der deutschen Industrie sind im November zwar um 0,4 Prozent gefallen, ohne die volatilen Großaufträge haben diese hingegen um stattliche 1,8 Prozent zugelegt", schreibt Volkswirt Marco Wagner in einem Kommentar. Der Trend bei den Auftragseingängen weise damit weiter steil nach oben. "Insofern stehen die Zeichen für die kommenden Monate weiter auf einen kräftigen Anstieg der Industrieproduktion."

Lampe: Deutsches Auftragsminus locker zu verkraften

Der unerwartete Rückgang der Auftragseingänge der deutschen Industrie ist nach Einschätzung des Bankhauses Lampe "locker zu verkraften." "Wichtiger als das ist der kräftige Anstieg der Bestellungen im dritten Quartal", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Krüger erwartet allerdings auch nicht, dass sich diese kräftige Auftragsdynamik fortsetzen wird. "Das ist weder für Ende 2017 noch für Anfang 2018 zu erwarten", sagte er.

Weidmann bekräftigt Kritik an EZB-Staatsanleihekäufen

EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat seine Kritik an den Staatsanleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) bekräftigt. In einem Interview mit der spanischen Tageszeitung El Mundo äußerte Weidmann zudem die Einschätzung, dass die Anleihekäufe nicht schon Ende September 2018 enden werden. "Die Notenbanken sind die größten Gläubiger der Staaten geworden. Die Finanzierungsbedingungen der Staaten hängen bei Anleihekäufen viel unmittelbarer von unserer Geldpolitik ab als in normalen Zeiten", sagte Weidmann dem Blatt.

IG Metall beginnt mit bundesweiten Warnstreiks

Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall am Montag mit Warnstreiks begonnen. In der Nacht legten nach Angaben der Gewerkschaft Beschäftigte im nordrhein-westfälischen Iserlohn und im bayerischen Aschaffenburg vorübergehend die Arbeit nieder. "Ab heute wird es bundesweite Warnstreiks geben", kündigte eine Sprecherin der Gewerkschaft am Morgen an. Arbeitsniederlegungen seien in allen Bezirken geplant.

Verbraucher wollen wieder mehr sparen

Nach dem Kaufrausch der Weihnachtszeit setzen die Verbraucher wieder mehr aufs Sparen. Wie der Einzelhandelsverband HDE am Montag mitteilte, wollen sich die meisten Konsumenten in den kommenden drei Monaten "etwas zurückhalten" und im Gegenzug ihre Sparbemühungen erhöhen. Dennoch lag die Kaufneigung laut HDE-Konsumbarometer leicht höher als vor einem Jahr. Grund dafür sei die gute Arbeitsmarktlage.

Bauern befürchten Milliardenschäden durch Afrikanische Schweinepest

In der Landwirtschaft wächst die Angst vor einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland. "Die Seuche kommt näher", sagte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Bernhard Krüsken, der Süddeutschen Zeitung. Breite sich der Erreger in Deutschland aus, drohe ein "wirtschaftlich katastrophales Szenario". Die möglichen Schäden für die deutsche Landwirtschaft liegen laut Krüsken "bei 2 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr".

Überschwemmung in New Yorker Aiport-Terminal verstärkt Flugchaos

Eine Überschwemmung am New Yorker John-F.-Kennedy-Flughafen hat das durch die Kältewelle entstandene Flugchaos verstärkt: In einem Teil des Terminals 4 stand das Wasser am Sonntag nach einem Rohrbruch acht Zentimeter hoch, wie die für den Flughafen verantwortliche Hafenbehörde von New York und New Jersey mitteilte.

Rentenversicherer warnen vor neuen Milliardenlasten für Rentenkassen

Die Deutschen Rentenversicherer haben mit Blick auf die Sondierungsgespräche von Union und SPD vor neuen Milliardenlasten für die Rentenkassen gewarnt. Allein die von der CSU geforderte Aufstockung der Mütterrente koste 8 Milliarden Euro jährlich, sagte die DRV-Präsidentin Gundula Roßbach der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dazu komme möglicherweise noch die von der SPD geforderte Solidarrente für Geringverdiener.

Partei erteilt AfD-Parlamentarier Maier Abmahnung wegen rassistischen Tweets

Wegen eines diskriminierenden Tweets über Noah Becker hat der AfD-Parteivorstand dem Bundestagsabgeordneten Jens Maier eine Abmahnung erteilt. Der Beschluss erfolgte einstimmig, wie ein Sprecher des AfD-Bundesvorstands am Montag in Berlin erklärte. Maier habe sich zudem offiziell für die Äußerung entschuldigt. Der aus Boris Beckers erster Ehe mit Barbara Becker stammende Noah war über Maiers Twitter-Account als "kleiner Halbneger" beschimpft worden. Wegen dieser Beleidigung erstattet sein Anwalt Christian-Oliver Moser nach eigenen Angaben bereits am Mittwoch Strafanzeige gegen Maier und stellte Strafantrag.

Nach islamfeindlicher Twitter-Botschaft von Storchs verliert AfD an Zuspruch

Nach der islamfeindlichen und polizeikritischen Twitter-Botschaft der AfD-Politikerin Beatrix von Storch büßt ihre Partei einer Umfrage zufolge an Zuspruch ein. In dem am Montag veröffentlichten RTL/n-tv-Trendbarometer des Meinungsforschungsinstituts Forsa verlor die AfD 2 Prozentpunkte. Aktuell kommt sie demnach auf 10 Prozent. Bei der Bundestagswahl erreichte sie 12,6 Prozent.

Staatsanwalt ermittelt nach Schüssen auf Auto von Erdogan-Kritiker

Nach nächtlichen Schüssen auf das Auto des in der Türkei verurteilten Fußballers Deniz Naki ermittelt die Staatsanwaltschaft Aachen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Hintergründe der Tat vom Sonntagabend auf einer Autobahn bei Aachen waren zunächst unklar, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Naki sprach in der Welt von einem Mordanschlag aus offenbar politischen Motiven.

Regierungspartei in Nordzypern gewinnt Parlamentswahl

Bei der Parlamentswahl in der Türkischen Republik Nordzypern ist die regierende Nationale Einheitspartei (UDP) von Ministerpräsident Hüyesin Özgürgün stärkste Kraft geworden. Die Partei erhielt laut dem vorläufigen Endergebnis bei der Wahl am Sonntag 36 Prozent der Stimmen, wird aber einen Koalitionspartner finden müssen. Sie kommt auf 21 Abgeordnete und verfehlte damit die absolute Mehrheit der 50 Sitze.

Asylanträge in Frankreich auf Höchststand

Die Zahl der Asylanträge in Frankreich ist auf einen neuen Höchststand gestiegen: Im vergangenen Jahr wurden erstmals mehr als 100.000 Anträge registriert, 17 Prozent mehr als 2016, wie die Flüchtlingsschutz-Behörde Ofpra am Montag in Paris mitteilte. In Deutschland werden für 2017 rund 200.000 Erstanträge erwartet, also gut doppelt so viele wie in Frankreich - allerdings deutlich weniger als im Rekordjahr 2016.

