Die Wirecard-Aktien haben am Montag erstmals die Marke von 100 Euro geknackt, Triebfeder war die Aussicht auf weiteres Wachstum. In der Spitze war es bis auf fast 105 Euro nach oben gegangen. Gegen Mittag führten die Papiere des Bezahldienstleisters den TecDax mit einem Plus von noch 3,39 Prozent auf 102,85 Euro an.

Den vollständigen Artikel lesen ...