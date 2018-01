AARHUS (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Vestas rechnet dank eines starken Auftragseingangs mit einem deutlich höheren Bargeldzufluss als ursprünglich eingeplant. Für das vergangene Jahr dürfte der sogenannte Free Cashflow bei 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro liegen, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Montag im dänischen Aarhus mitteilte. Dabei werden Investitionen in Wertpapiere ausgeklammert. Zuvor habe man lediglich mit 450 bis 900 Millionen Euro gerechnet, hieß es.

Grund für das deutliche Übertreffen der Prognosen sei vorwiegend ein starker Bestelleingang. Die Aktie des Konkurrenten von Siemens Gamesa und Nordex legte in Kopenhagen in einer ersten Reaktion um fast vier Prozent zu. Die vollständigen Zahlen zum abgelaufenen Jahr will Vestas am 7. Februar vorlegen./men/jha/

