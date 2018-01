Weltweit brummt die Konjunktur. Die Lethargie Ende des Jahres scheint vergessen, die Märkte springen an und auch die letzten Trump-Kritiker müssen dem US-Präsidenten den Erfolg der Steuer-Reform einräumen. Weshalb gerade am US-Markt jetzt dennoch Vorsicht geboten ist und warum es jetzt am Rentenmarkt kritisch wird, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Sentix-Experten Manfred Hübner die Lage und Erwartungen bei dem Währungspaar EUR/USD und beim Goldpreis.