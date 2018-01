Mobile Aufnahmen und Playback von synchronisierten 360°-Panomorph-Videos und ARKAMYS 360°-Ton mit ImmerVision Enables 2.0 für vollständig immersive Inhalte aus der eigenen Perspektive auch unterwegs

CES 2018: ARKAMYS, ein Pionier des verräumlichten Klangs, hat seine verräumlichten Tonaufnahmen und Playback mit der ImmerVision Enables 2.0-Technologie integriert, was Gerät- und Produkthersteller in die Lage versetzt, Aufnahme und Playback von synchronisierten 360-Grad-Video- und Tonaufnahmen für naturgetreue immersive Erlebnisse anzubieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180108005088/de/

Das Panomorph-Objektivdesign und die Bildverarbeitung von ImmerVision generieren hochaufgelöste Superweitwinkelbilder ohne Verzerrung, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. ARKAMYS VR-Capture transformiert die Eingabe in eingebaute Mikrofone in verräumlichte Klangaufnahmen mit Ambisonic 360 Audio und VR-Play spielt die Tonaufnahmen naturgetreu von der Quellposition in den 3D-Raum ab.

ImmerVision Enables 2.0-Technologie nutzt Dynamic Markers zur Erstellung datenreicher Video-Streams mit Gerät- und Nutzerdaten. Diese patentierte Technologie kombiniert die panomorph-fähigen Kameradaten und ARKAMYS-Klangpositionsdaten zur Schaffung stabilisierter, synchronisierter, verbundener und verschmolzener Video- und Audioaufnahmen für immersive 360-Grad-Erlebnisse in Echtzeit.

Der Acer Holo360 ist das erste ImmerVision/ARKAMYS-fähige Produkt und ab Januar 2018 lieferbar. Betrachter der Holo360-Aufnahmen kommen in den Genuss von 360-Grad-Video- und Ambisonic-Klangaufnahmen, die mit Bewegungen und Positionen synchronisiert sind, um den Augenblick vollkommen naturgetreu wiederzugeben.

Pascale Nini, President und CEO von ImmerVision, sagte dazu: "ImmerVision Enables 2.0 verbessert das Streaming und ARKAMYS fügt nun echten immersiven Ton zu hochwertigen 360-Grad-Panomorphvideos hinzu, um die Erzählung noch reichhaltiger zu gestalten."

Philippe Tour, CEO von ARKAMYS, fügte hinzu: "Dies ist die beste immersive Video- und Audio-Lösung ihrer Klasse. Sie ist ideal für mobile und Automobilanwendungen, bei denen der verräumlichte Klang von ARKAMYS das Nutzererlebnis verbessert."

Über ARKAMYS

Als anerkannter Marktführer im Bereich Audiosignalverarbeitung entwickelt ARKAMYS innovative Software und Serviceleistungen für die Automobilbranche, Mobiltelefone, virtuelle Realität und vernetzte Objekte.

Die Tonfachleute des Unternehmens sind bekannt für 3D-Tonaufnahmen, Voice-Verarbeitung und Klangwiedergabe. Die hochmodernen Lösungen von ARKAMYS optimieren die Sprachverständlichkeit und Tonqualität von Verbraucherelektronikprodukten.

www.arkamys.com

Über ImmerVision

Mit ImmerVision sehen Sie mehr und besser. Dafür sorgen die führenden Innovationen des Unternehmens in der Weitwinkeloptik und Bildgebungstechnologie. Durch die Kombination patentierter Weitwinkel-Panomorph-Objektive und datenergänzter und AI-fähiger Bildgebungsalgorithmen machen wir jedes Gerät und jede Anwendung sehfähig.

www.immervisionenables.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180108005088/de/

Contacts:

ImmerVision

Angus Mackay, +1 514 985-4007 App. 3037

angus.mackay@immervision.com

oder

ARKAMYS

Isabelle Marguet, +33 1 79 97 14 50

imarguet@arkamys.com