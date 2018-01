Frankfurt - Der Euro ist am Montag unter Druck geraten. Im Mittagshandel wird der Euro mit 1,1987 US-Dollar gehandelt und damit unter der Marke von 1,20 Dollar. In der Nacht hatte der Euro noch zeitweise 1,2052 Dollar gekostet.

Zum Franken fällt der Rückgang nicht ganz so krass aus. Allerdings nimmt das EUR/CHF-Währungspaar bei einem Stand von 1,1717 die Marke von 1,17 wieder verstärkt ins Visier. Bei der Commerzbank heben die Devisenexperten in einem aktuellen Kommentar hervor, dass es dem Paar auch am vergangenen Freitag nicht gelungen war, über die Marke von 1,779 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...