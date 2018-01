FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn hat durch Probleme in der Buchhaltung laut einem Medienbericht mehr als 20 Millionen Euro verloren. In einem Rechnungszentrum in Berlin stauten sich im Jahr 2017 zwischenzeitlich zirka 90.000 Belege, schreibt Der Spiegel unter Berufung auf einen ihm vorliegenden internen Bericht vom Dezember. Anfang Dezember habe der Rückstand immer noch 50.000 Belege betragen.

Von Januar bis Oktober 2017 entstand durch zu spät beglichene Rechnungen ein sogenannter Skontoverlust von 20,325 Millionen Euro, schreibt das Blatt. Skonto ist ein Rabatt, den Firmen ihren Auftraggebern einräumen, wenn diese eine Rechnung innerhalb einer bestimmten Frist bezahlen. Er liegt meist bei mehreren Prozent des Rechnungsbetrages. Ein Skontoverlust entsteht, wenn ein Auftraggeber es nicht schafft, innerhalb dieser Frist zu zahlen und dann den vollen Rechnungsbetrag überweisen muss.

Die Deutsche Bahn AG bestätigte, dass es "bei der Einrichtung der Kreditorenbuchhaltung am Standort Berlin" Schwierigkeiten gegeben habe. Der Beleg- bzw. Rechnungsstau sei durch die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter und "die Verbesserung diverser Prozesse" behoben worden. Aktuell betrage der Rückstau weniger als ein Prozent der jährlichen Buchungsanzahl und sei "damit auf einem Normalmaß angekommen".

Die Bahn verarbeite pro Jahr über vier Millionen Rechnungen. Es sei richtig, dass es aus unterschiedlichsten Ursachen heraus Skontoverluste gegeben habe, dem stünden aber Skontoerträge in mehrfacher Höhe gegenüber.

January 08, 2018

