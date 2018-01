Skiwanderer und andere Abenteurer sollen der Nasa wichtige Geo-Daten aus entlegenen Gebieten liefern. Nur eines von über einem Dutzend "Bürger-Forscher"-Projekte, mit denen die US-Weltraumbehörde unsere Erde erkundet.

Trinkwasser wird im Nordwesten der USA ganz wesentlich aus der jährlichen Schneeschmelze gewonnen. Das Problem: Die zur Verfügung stehenden Mengen lassen sich oft schlecht vorausberechnen. Denn im dünn besiedelten Hinterland wäre ein flächendeckender Betrieb von Messstationen viel zu teuer. Die Lösung: Naturfreunde, die sich auf Schneeschuhen, Skiern oder Motorschlitten in die Wildnis vorwagen, werden mit Meterstab und einer Smartphone-App ausgestattet.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa sieht in der Rekrutierung von "Bürger-Forschern" großes Potenzial. Insgesamt 16 Projekte, die mit dieser Methode arbeiten, werden von der Nasa-Abteilung für Geowissenschaften finanziell unterstützt. Eines davon trägt den Namen "Community Snow Observations".

Die dabei in den Staaten Oregon, Washington und Alaska gewonnenen Daten werden in ein Computermodell eingespeist. Dieses wiederum soll voraussagen, wie viel Wasser in den Flüssen und Speicherbecken der Region landen wird.

"Unsere ersten Berechnungen zeigen, dass die Messungen der Bürger-Forscher die Simulationen ganz erheblich verbessern", sagt der Bauingenieur David Hill von der Oregon State University. Gemeinsam mit Anthony Arendt von der University of Washington und Gabriel Wolken von der Abteilung für geologische und geophysikalische Studien des Amtes für natürliche Ressourcen in Alaska erhielt Hill einen der Zuschüsse für die Nasa-Förderung.

Mithilfe ...

