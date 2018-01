Ein Gesetz aus der Kolonialzeit bestraft homosexuelle Handlungen in Indien mit bis zu zehn Jahren Haft. Nun will der Oberste Gerichtshof erneut prüfen, ob es der Verfassung entspricht.

Der Oberste Gerichtshof in Indien will sich ein weiteres Mal mit der Entkriminalisierung der Homosexualität befassen. Ein dreiköpfiges Richtergremium teilte am Mittwoch mit, der bereits im Jahr 2013 abgeschlossene Fall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...