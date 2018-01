Im vierten Jahr in Folge wird 2017 das Photovoltaik-Zubauziel von 2,5 Gigawatt pro Jahr in Deutschland verfehlt. Der Verband drängt die Politik daher zur Beschleunigung des Ausbaus und eine Anhebung des jährlichen Zubauziels auf zehn Gigawatt, damit die Photovoltaik zur sektorenübergreifenden Energiewende beitragen kann.In Berlin sondieren hinter verschlossenen Türen CDU, CSU und SPD, ob sie über eine Neuauflage einer Großen Koalition verhandeln werden. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) fordert in Richtung der Sondierungsteams die Verständigung auf ein Sofortprogramm zur Dekarbonisierung ...

