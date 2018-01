NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Facebook von 225 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth zählt die Aktie in einer am Montag vorliegenden Studie zu seinen Favoriten unter den hoch kapitalisierten Internetunternehmen für 2018 und belässt sie auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank. Facebook biete starkes Wachstum auf einem attraktiven Bewertungsniveau./ag/la

Datum der Analyse: 08.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US30303M1027

AXC0183 2018-01-08/14:41