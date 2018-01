Die Norisbank galt als tot. Nun soll sie als digitales Testlabor des Mutterkonzerns Deutsche Bank wieder aufleben. Die Geschichte eines unwahrscheinlichen Erfolgs.

Die Perle ist schwer zu finden. Am Eingang eines vierstöckigen Zweckbaus neben der vierspurigen Reuterstraße in Bonns Südstadt weist nur ein rotes Schild darauf hin, dass im Inneren, neben einem Ableger der Postbank auch die Norisbank ihren Sitz hat. Durch die Glastür dürfen nur Beschäftigte hinein. Anfragen für einen Gesprächstermin vor Ort bleiben ergebnislos.

Das Versteckspiel ist erstaunlich. Denn die kleine Tochter Norisbank zählt zu den derzeit nicht gerade zahlreichen Erfolgsgeschichten im großen Deutsche-Bank-Reich. Mit einem minimalen Angebot maximal einfacher Produkte haben nur 46 Beschäftigte in den vergangenen Jahren die Zahl der Kunden gesteigert und trotz niedriger Zinsen Gewinne erzielt. Und da das auch noch rein digital passiert ist, gilt das Institut als Vorbild und Testlabor für den technischen Umbau des gesamten Privatkundengeschäfts. "Wir sind froh, dass wir die Norisbank haben, sie hat sich erstaunlich gut entwickelt", sagt ein ranghoher Deutschbanker.

Erstaunlich ist das deshalb, weil es so nicht geplant war. Vor gut fünf Jahren hat die Deutsche Bank alle Filialen der Norisbank zugemacht. Fortan galt das Institut als Zombie, hat sich aber wider Erwarten als ziemlich lebendig und innovativ entpuppt. Deshalb könnte das Miniinstitut doch wieder eine Zukunft haben, als Speerspitze der Digitalisierung der Deutschen Bank.

Denn bis Ende des Jahres will die Deutsche Bank eine neue, moderne Digitalbank für Privatkunden an den Start bringen. Ein Team um Digitalchef Markus Pertlwieser arbeitet derzeit an dem Konzept. Sicher ist, dass die Norisbank eine zentrale Rolle spielt.

Seit mehr als zehn Jahren geht es in der Privatkundensparte der Deutschen Bank konzeptionell wild hin und her. Der frühere Bankchef Josef Ackermann wollte die solide Basis in Deutschland stärken und kaufte dafür neben der Berliner Bank auch die Norisbank. Billig war die nicht. 420 Millionen Euro überwies die Deutsche Bank 2006 für Filialen und einen Teil der Kunden an die genossenschaftliche DZ Bank. Die hatte drei Jahre zuvor bloß 180 Millionen Euro für das komplette Institut an die HypoVereinsbank gezahlt. Mit dem Ratenkredit Easycredit behielt die DZ Bank zudem das populärste Norisbank-Produkt.

Neue Pläne, wieder einmal

