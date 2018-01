Premierministerin Theresa May baut ihr Kabinett um - und muss kurz zuvor einen weiteren Abgang verzeichnen. Auch an der Spitze der konservativen Partei gibt es eine Änderung.

Kurz vor der angekündigten Kabinettsumbildung von Premierministerin Theresa May hat der britische Nordirland-Minister James Brokenshire seinen Rücktritt eingereicht. Brokenshire quittiere seinen Dienst aus gesundheitlichen Gründen, erklärte sein Sprecher am Montag. Er müsse sich in den kommenden Wochen einer größeren Operation unterziehen.

May hatte am Wochenende angekündigt, ihre Regierung neu aufzustellen, aber keinen Termin genannt. Medien berichteten, Details sollten am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...