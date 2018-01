Nach dem die vergangenen Woche nahezu unverändert beendet wurde, legte der USD/CHF am Montag an Wert zu, da der Greenback gegenüber seinen wichtigsten Konkurrenten Stärke zeigt. Aktuell findet der Handel mit 0,35% Tagesgewinn bei 0,9783 statt. Nach der durchwachsenen Reaktion auf den NFP Bericht am letzten Freitag, begann der US-Dollar-Index die Woche ...

