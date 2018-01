Was passiert ist

Juno Therapeutics (WKN:A12GMP), ein Unternehmen für Zelltherapie im klinischen Stadium, verlor laut Daten von S&P Global Market Intelligence im vergangenen Monat 19,4 % an Wert. Im Dezember stieg die Aktie von Juno im Jahresverlauf um mehr als 200 %, was die deutliche Umkehrung der Aktie des Unternehmens verdeutlicht.



Wo liegt das Problem? Die Investoren scheinen zunehmend besorgt zu sein, dass Junos führende chimäre Antigenrezeptor-T-Zelltherapie (CAR-T) namens JCAR017 sich nicht von Gilead Sciences (WKN:885823) Yescarta oder Kymriah von Novartis (WKN:904278) unterscheidet. Schließlich sind diese beiden wegweisenden CAR-Ts bereits auf dem Markt.

Was bedeutet das?

Junos JCAR017 ist zunächst für das fortgeschrittene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...