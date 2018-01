SureFire, das führende Unternehmen bei Beleuchtungstechnologie, stellt auf der CES 2018 eine Alternative zu Mobilfunkverbindungen vor



Fountain Valley, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das wegbereitende Unternehmen SureFire hat ARON angekündigt, einen technologischen Durchbruch bei optischer Kommunikation, der die Möglichkeiten unserer Smartphones erweitern und die Art und Weise verändern wird, wie wir mit der Welt um uns herum interagieren.



ARON steht für Augmented-Reality Optical Narrowcasting und ist ein vollkommen neuer Kommunikationskanal. Es funktioniert unabhängig vom Internet oder von Mobilfunknetzen und nutzt Infrarotlichtwellen zur Schaffung eines unabhängigen, optischen Kommunikationskanals mit beispielloser Leistung, Flexibilität und Freiheit.



SureFire stellt diese Woche auf der Consumer Electronics Show (CES) 2018 in Las Vegas seine bemerkenswerte neue Technologie vor.



"Es ist schon seit Jahren unser Bestreben, die optische Freiraumkommunikation dem Konsumenten näher zu bringen", sagte Dr. Narkis Shatz, der Programmleiter und einer der Erfinder von ARON bei SureFire. " Mit ARON gelingt es zum ersten Mal, die Fähigkeit dazu unter Beweis zu stellen."



Als Alternative und Ergänzung zu den Hochfrequenzwellen, die heute von Smartphones und mobilen Geräten auf der ganzen Welt genutzt werden, überträgt ARON Daten über eine patentierte Kombination von optischem Richtfunk und Signalen.



- Es kann sämtliche Formen von digitalen Informationen senden und empfangen - einschließlich hochauflösendem Video. - Es ist schnell, sicher und geschützt. - Es ist 300 Mal energieeffizienter als Wi-Fi und kann mit Solarenergie betrieben werden. - Wenn es auf einem Smartphone oder im Auto installiert ist, sind der Einsatz und die Nutzung äußerst kostengünstig. - Es profitiert von einer völlig ungeregelten Kommunikationsplattform. - Mit seiner nahezu unbegrenzten Integrations- und Personalisierungskapazität steigert es das Erlebnis der erweiterten Realität wie keine andere heute verfügbare Mobilfunktechnologie.



ARON baut auf der wissenschaftlichen Grundlage dessen auf, was Alexander Graham Bell als seine größte Erfindung verkündete, dem Photophon. Es wurde von SureFire in den letzten drei Jahren entwickelt und optimiert und setzt Standards für Reichweite, Datenrate und Miniaturisierung, wie sie im Bereich der optischen Freiraumkommunikation für Konsumenten bisher noch nie erreicht wurden.



ARON macht diese visionäre Technologie für Verbraucher, Unternehmen und Regierungen zum ersten Mal zugänglich und verleiht der Idee der mobilen Konnektivität eine neue Bedeutung.



"Als Dr. John Matthews SureFire gründete, legte er auch den Grundstein für überlegene Qualität und ein Bekenntnis zu fortschrittlicher Technologie", sagte Joel Smith, Chief Administrative Officer von SureFire. "Dank seiner Weitsicht und Vision war es uns möglich, ARON zu entwickeln, und wir freuen uns nun darauf, Anwendungen für ARON zu untersuchen, die dem Verbraucher Nutzen bringen."



Weitere Informationen finden Sie unter aron.surefire.com.



Informationen zu SureFire



SureFire, LLC hat seinen Firmensitz in Fountain Valley, Kalifornien, und ist der führende Hersteller von Hochleistungstaschenlampen, waffenmontierten Leuchten und anderer taktischer Ausrüstung für diejenigen, die sich in Gefahr begeben, oder für alle, die höchste Ansprüche an Qualität, Innovation und Leistung stellen. Die Beleuchtungsgeräte von SureFire werden von mehr SWAT-Teams und Elite-Sondereinsatzgruppen als jede andere Marke verwendet. SureFire ist ein ISO 9001:2000-zertifiziertes Unternehmen.



Pressekontakt: Jonathan Mudd strat-igence, Inc. aron@strat-igence.com (202) 286-3240 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/625427/ARON_logo_Logo.jpg Video - https://mma.prnewswire.com/media/625438/ARON_CES.mp4