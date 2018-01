--EU muss sich erst noch sortieren

BERLIN (Dow Jones)--Die Vorbereitungen für einen offiziellen Besuch des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif in Europa befinden sich offenbar noch ganz am Anfang. Zunächst müsse sich die europäische Seite klarwerden, wann und wo sie Sarif treffen wolle, erst dann könne eine Einladung ausgesprochen werden, sagte ein Außenamtssprecher am Montag in Berlin. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hatte zuvor den Eindruck erweckt, ein Besuch des Iraners stehe unmittelbar bevor. Das Außenamt bestätigte, dass der ehemalige Oberste Richter des Irans, Mahmud Haschemi Schahrudi, in einem Krankenhaus in Hannover behandelt wird.

Der Sprecher des Auswärtiges Amtes verwies auf ein Treffen Gabriels mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini in Brüssel, bei dem Details für einen Besuch Sarifs besprochen werden sollten. Einen Ort und einen Zeitpunkt gebe es noch nicht, sagte der Sprecher.

Gabriel hatte zuvor erklärt, er werde schon bald persönlich mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif sprechen. Er habe mit Mogherini "verabredet, dass wir den iranischen Außenminister einladen, wenn möglich schon in der nächsten Woche", sagte der SPD-Politiker.

Keine Versäumnisse

Zugleich wies Gabriel Kritik zurück, die Bundesregierung habe die Gewalt gegen Demonstranten im Iran nicht früh und deutlich genug verurteilt. Die Bundesregierung sei vielmehr "sehr früh und in sehr engem Kontakt mit der iranischen Regierung gewesen", sagte Gabriel im ZDF. Sie habe schon vor den Protesten gewarnt, "dass der Iran seine Politik in der Region ändern" müsse.

Nach dem Ausbruch der Proteste Ende Dezember habe er Teheran ermahnt, das Demonstrationsrecht zu respektieren und "dass es keine Gewalt geben darf", sagte Gabriel. Angesichts der Reaktionen aus den USA habe die Bundesregierung aber wie etwa Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron auch "davor gewarnt, jetzt den Versuch zu unternehmen, den inneriranischen Konflikt außenpolitisch für die eigene Agenda zu missbrauchen".

"Gesundheitliche Gründe"

Die Proteste im Iran hatten am 28. Dezember in der Stadt Maschhad begonnen und sich binnen Tagen auf das ganze Land ausgeweitet. Bei gewaltsamen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften wurden Medienberichten zufolge 21 Menschen getötet. Die Demonstrationen richten sich vor allem gegen die iranische Regierung, zu der viele Jahre auch Schahrudi als Justizchef gehörte.

Schahrudi, der im Iran Medienberichten zufolge für zahlreiche Todesurteile verantwortlich sein soll, hält sich bereits seit mehreren Wochen "zur medizinischen Behandlung" in einem Krankenhaus in Hannover auf, wie das Auswärtige Amt erklärte. Die Bundesregierung stehe seit der Einreise Schahrudis in engem Kontakt mit den niedersächsischen Behörden.

"Aufgrund einer schweren Erkrankung hat Herr Schahrudi um die Möglichkeit einer Weiterbehandlung in Deutschland gebeten. Diesem Wunsch ist nachgekommen worden, nachdem gesundheitliche Gründe glaubhaft gemacht worden sind", sagte ein Ministeriumssprecher.

