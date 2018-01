Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz plant, sich im Bereich digitale Gesundheitsdienstleistungen zu verstärken und investiert 59,2 Millionen US-Dollar in eine strategische Partnerschaft mit der US-amerikanischen Telemedizin-Plattform American Well.

Europas größter Versicherungskonzern nach Börsenwert und die American Well mit Sitz in Boston werden zusammen digitale Gesundheitsdienstleistungen entwickeln. Dazu sollen Produkte von American Well wie tragbare Sensoren, Fernüberwachung und virtuelle Sprechstunden weltweit in Allianz-Dienstleistungen eingebunden und in entwickelten wie auch aufstrebenden Märkten angeboten werden.

Zum Beispiel hat American Well eine Telemedizin-Plattform entwickelt, die Patienten über eine gesicherte Videoverbindung in Echtzeit mit Ärzten und anderen Gesundheitsdienstleistern verbindet.

In den USA versorgt American Well laut Allianz-Mitteilung Millionen von Patienten und kooperiert mit großen Krankenversicherungen, Krankenhäusern, Unternehmen und Apotheken. Die Telemedizin-Plattform erfülle alle US-Gesundheitsvorschriften und Best Practices in Bezug auf Pflege, Verwaltung und Datensicherheit.

Allianz X, die digitale Investmenteinheit der Allianz, wird dem Board of Directors von American Well beitreten.

