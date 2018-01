Die Deutsche Bank hat am Freitag mit einer Gewinnwarnung überrascht. Das belastet den Aktienkurs am heutigen Montag. Gleichwohl stand der Titel bereits in den vergangenen Wochen stark unter Abgabedruck. Derzeit liegt der Kurs im Bereich seiner 200-Tagelinie, die dem Preis als Unterstützung dienen sollte. Diese könnte sich als interessante...

