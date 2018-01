Der mutmaßlich in Berlin entführte vietnamesische Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh wurde am Montag in den Volksgerichtshof in Hanoi gebracht. Die Bundesregierung dringt auf rechtsstaatliches Verfahren.

Die Bundesregierung dringt zum Prozessauftakt gegen einen mutmaßlich in Berlin entführten vietnamesischen Geschäftsmann auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Die Verhandlung gegen Trinh Xuan Thanh in Hanoi müsse den hohen rechtsstaatlichen Ansprüchen in Deutschland genügen, forderte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Vertreter der deutschen Botschaft seien im Gerichtsgebäude und beobachteten den Prozess. Die Bundesregierung verurteilte die Entführung erneut als völlig inakzeptablen Rechtsbruch. "Wir haben sehr klar gesagt, dass dadurch auch das Vertrauen zwischen unseren beiden Regierungen gestört ist und dass es notwendig ist, dass Vietnam handelt, um dieses Vertrauen wieder herzustellen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

Thanh und 21 weitere Manager wurden am Montag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ...

