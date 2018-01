Die langsame Regierungsbildung in Berlin bremst den Politikbetrieb in Brüssel. Ohne Deutschland können dort keine wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Wo das besonders schadet.

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger bringt es auf den Punkt. "Je früher Deutschland eine Regierung hat", sagt der Schwabe, "desto besser". Der CDU-Politiker, in Brüssel für den EU-Haushalt zuständig, erfährt am eigenen Leib, welche Kollateralschäden die zähe Regierungsbildung in Deutschland für den EU-Betrieb nach sich zieht. Wenn das größte Mitgliedsland von einer geschäftsführenden Regierung verwaltet wird, kommen in Brüssel wichtige Projekte wie der künftige EU-Haushalt nicht voran. An diesen Stellen tut der Stillstand besonders weh:

EU-Haushalt

Am Montag eröffnet Oettinger in Brüssel eine große Konferenz zur Zukunft der EU-Finanzen. Aus Berlin reisen der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und der geschäftsführende Staatssekretär im Finanzministerium, Jens Spahn, an. Ihre Botschaften werden die Anwesenden, darunter Italiens Finanzminister Pier Carlo Padoan und der künftige Vorsitzende der Eurogruppe Mário Centeno, aufmerksam verfolgen. Freilich wissen alle: So lange in Berlin die große Koalition nicht steht, hat das Gesagte wenig Gewicht.

Wird Deutschland ab 2021 zusätzliche Milliarden Euro in den EU-Haushalt einzahlen? In Brüssel und anderen EU-Hauptstädten hoffen das viele. Aber eine abschließende Antwort kann nur eine neue Regierung mit ihrer ganzen Autorität geben. Es geht in jedem Fall um viel Geld. Nach dem Brexit und angesichts neuer Herausforderungen ...

