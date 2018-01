Berlin - Deutsche Konsumenten legen viel Wert auf Schönheitspflege - das legen jedenfalls die Marktzahlen fürs vergangene Jahr nahe. Der Absatz von Gesichts- und Körperpflegemitteln befand sich auch 2017 auf hohem Niveau. Und die Prognose für das neue Geschäftsjahr sieht ebenfalls positiv aus.

Der Industrieverband Körperpflege und Waschmittel e. V. (IKW) verzeichnet für das 2017 bei den Schönheitspflegeprodukten einen Zuwachs an Marktvolumen von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt betrug das Umsatzvolumen rund 13,6 Milliarden Euro. Dabei gaben die Konsumenten für Haut- und Gesichtspflegemittel mit knapp 3,1 Milliarden Euro am meisten aus; gegenüber 2016 ein Plus von 3,1 Prozent.

Positive Jahresbilanz und optimistische Prognosen für 2018

Auch aufs Jahr 2018 blickt der Verband durchweg optimistisch. Geschäftsführer Thomas Keiser rechnet für 2018 mit einer Umsatzsteigerung auf 13,8 Milliarden Euro. Rechnet man die Umsatzzahlen für Haushaltspflegemittel hinzu, dann geht die Branche für dieses Jahr von einem Umsatzrekord in Höhe von 18,6 Milliarden Euro aus.

Die positiven Prognosen für die Branchenentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...