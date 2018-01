Ähnlich wie der DAX ist auch der amerikanische Leitindex mit Zugewinnen ins neue Jahr gestartet. Am Freitag legte der Dow Jones beispielsweise knapp ein Prozent zu. Damit bewegt er sich weiterhin deutlich über der 25.000 Punkte-Marke. Mehr dazu erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.