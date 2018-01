Düsseldorf (ots) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat die Kandidatur der niedersächsischen Fraktionschefin Anja Piel für den Grünen-Parteivorsitz begrüßt. "Ich freue mich über die Kandidatur von Anja. Denn sie steht für ein klares Profil der Grünen als Partei der Gerechtigkeit", sagte Hofreiter der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Und gerade wenn wir als Grüne wachsen wollen, müssen wir verschiedene Milieus ansprechen und uns breit aufstellen", sagte Hofreiter. "Ich freue mich, dass es auf der Bundesdelegiertenkonferenz nun eine spannende Auswahl gibt", sagte der Fraktionsvorsitzende, der dem linken Parteiflügel zugerechnet wird. Zum Verzicht der bisherigen Grünen-Vorsitzenden Simone Peter auf eine erneute Kandidatur sagte Hofreiter: "Ich habe großen Respekt vor Simones Entscheidung. Sie hat in den vergangenen vier Jahren viel für unsere Partei und für ein klares grünes Profil geleistet."



