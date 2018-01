Liebe Leser,

RWE hat in den zurückliegenden Handelssitzungen eine hohe innere Stärke unter Beweis gestellt. Nun habe die Aktie eine Chance auf Kursgewinne bis zu 20 Euro, wenn es um die kurzfristigen Aussichten geht, meinen charttechnische Experten. Mittel- und langfristig sind sogar Kursgewinne auf Notierungen von mehr als 22,50 Euro möglich, heißt es. Im Einzelnen: Am Freitag schaffte die Aktie von RWE nur einen kleinen Kurssprung von 1 %. Dennoch schoben sich die Kurse in einem laufenden, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...