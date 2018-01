Root D4 - Tobias Ackermann übernimmt mit sofortiger Wirkung die Geschäftsleitung der Sage Schweiz AG. Der 37-jährige folgt auf Marc Ziegler, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

In seiner neuen Position wird Tobias Ackermann das Geschäft mit Cloud-basierten Buchhaltungs-, Lohnabrechnungs- und Bezahlsystemen in der Schweiz weiter vorantreiben. Er berichtet an Rainer Downar, Executive Vice President Central Europe.

Seit 2015 bei Sage, zuvor bei Adobe und Erni Group

Tobias Ackermann startete seine Karriere bei Sage im Juni 2015 als Vice President Revenue Marketing Business Development in Dublin (Irland), wo er für den Aufbau und die strategische Neuausrichtung des Marketings ...

