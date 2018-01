Wirecard: Es geht rasant weiter

Mit einem Kursplus von knapp 130 Prozent war Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) 2017 gerade einmal der drittbeste Wert im TecDAX (WKN: 720327 / ISIN: DE0007203275). In diesem Jahr scheint der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München die Spitzenposition anzupeilen. Am Montag wurde diese bereits erobert.

Die Wirecard-Aktie schoss regelrecht in die Höhe und überquerte erstmals die Marke von 100 Euro. Inzwischen wissen wir, dass Investoren gerne auf solche runden Marke schauen. Dies gab also einen zusätzlichen Schub. Ausgangspukt für die neuerliche Kursrallye war die Meldung, wonach Wirecard nun den britischen Markt aufmischen möchte. Demnach wurde Wirecard von Fortress GB als Issuer für "The One Card" ausgewählt, eine All-in-One-Dauer- und Mitgliedskarte mit kontaktloser Bezahlfunktion. "The One Card" soll die erste integrierte, kontaktlose Stadion-Dauerkarte auf dem britischen Sportmarkt sein.

