Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat noch keine eigene Meinung zu der erneuten Kostenexplosion auf dem geplanten Großflughafen BER. Ein Sprecher des zuständigen Bundesverkehrsministeriums verwies am Montag in Berlin lediglich auf ältere Äußerungen des BER-Aufsichtsrates, wonach der Finanzierungsbedarf "so schnell wie möglich" ermittelt werden soll. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge benötigt das Projekt frisches Geld in Höhe von rund 1 Milliarde Euro. Woher die Mittel kommen sollen, ist völlig unklar.

Der Sprecher des Finanzministeriums verwies darauf, dass die Flughafengesellschaft (der Bund ist Anteilseigner) alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Eigen- und Fremdfinanzierung nutzen wolle. Über die zusätzlich notwendige Finanzierung werde der Aufsichtsrat in seiner Sitzung Anfang März beraten.

Jeden Tag eine Million mehr

Laut bisherigen Berechnungen der Berliner Grünen könnte die Fertigstellung des Flughafens zwischen 5 und 7 Milliarden Euro kosten. Nach Annahmen von Bild am Sonntag haben sich die Kosten auf 6,5 Milliarden Euro erhöht. In einem ersten Gutachten waren im Jahr 1995 rund 1,1 Milliarden D-Mark für den Ausbau des Flughafens Berlin-Schönefeld angesetzt worden.

Als einigermaßen gesichert gilt, dass allein durch laufende Betriebskosten und entgangene Einnahmen pro Tag eine Mehrbelastung von 1,1 Millionen Euro aufläuft. Diese Berechnung fußt auf Äußerungen des ehemaligen Flughafenchefs Hartmut Mehdorn.

Der Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg stützen die Finanzierung des Pannen-Projekts mit Bürgschaften für mehrere Milliarden Euro. Der Sprecher des Finanzministeriums wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern, ob diese Bürgschaften womöglich fällig werden und der Steuerzahler die Zeche ausgleichen muss. "Das hängt ja unmittelbar alles zusammen und das sind alles Fragen, die der Aufsichtsrat besprechen muss", sagte er. Er habe keine Kenntnis, ob die Flughafengesellschaft den Bund um eine neue Bürgschaft gebeten habe.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2018 09:28 ET (14:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.