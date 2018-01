München (ots) -



Neue Geschichten rund um die sympathische Großfamilie



- Geheime Pläne und die schwächelnde Silvia - Ausstrahlung: Mittwoch, 10. Januar 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Nach der Bootstour durch Friesland, widmet sich Silvia wieder voll und ganz dem Haushalt in der aktuellen Bleibe. Die Männer in der Familie schmieden währenddessen eigene Pläne, doch dem Familienoberhaupt entgeht nichts. Zudem ist die langersehnte Baugenehmigung endlich da und die Wollnys machen sich wieder ans Werk. Doch der Baustellenstress geht nicht spurlos an Silvia vorbei.



In der neuen Folge der RTL II-Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" widmet sich die Großfamilie wieder ihrem Alltag. Elffach-Mama Silvia findet schnell neue Aufgaben für sich und die weiteren Familienmitglieder. Doch die Männer der Familie schmieden eigene Pläne. Harald versucht alles, um die Baugenehmigung für das neue Haus zu bekommen. Seine ständige Abwesenheit macht Silvia allerdings misstrauisch. Als ihr Angebeteter dann auch noch die Kinder allein im Wald zurücklässt, um einen wichtigen Termin wahrzunehmen, reicht es dem Familienoberhaupt. Peter möchte seine Sarafina währenddessen mit einem neuen Tattoo überraschen. Ob Flo der geeignete Zeichenkünstler für diese Angelegenheit ist?



Harald hat es geschafft! Endlich ist die Baugenehmigung für das neue Haus da und das Werkeln kann weitergehen. Zeit für alle, wieder kräftig mit anzupacken! Vor allem Mama Silvia möchte die Arbeiten antreiben und so schnell wie möglich vorankommen. Doch der Stress und die Doppelbelastung machen dem Familienoberhaupt schwer zu schaffen. Ständig ist Silvia von Kopfschmerzen und Schwindel geplagt, doch laut ihr ist alles halb so wild. Die Kinder wollen, dass ihre Mama endlich zum Arzt geht. Doch alle Versuche sind zwecklos, bis sich Silvias Zustand erneut verschlechtert.



"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!"



Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Großfamilie sind: Die Wollnys. In Neuss am Rhein lebt Mama Silvia gemeinsam unter einem Dach mit acht ihrer elf Kinder sowie mit Flo und Peter, den beiden Schwiegersöhnen in spe. Mittlerweile gehört auch Silvias Freund Harald fest dazu. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los - ob Schule, Privates oder Freizeit - und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die Höhen und Tiefen des Alltags gemeinsam.



