Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity® (http://www.airbiquity.com/), ein weltweit führendes Unternehmen für Connected-Car-Dienste und Arity (https://www.arity.com/), das von The Allstate Corporation gegründete Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, das Verkehrswesen für alle sicherer, intelligenter und nützlicher zu gestalten, haben heute eine Initiative zur Integration von OTAmatic (https://www.airbiquity.c om/product-offerings/software-and-data-management), dem Over-the-Air (OTA)-Software- und Datenmanagementangebot, mit den Modulen zur Analyse des Fahrverhaltens von Arity angekündigt.



Diese Integration führt zu einem sicheren und hochgradig skalierbaren Multi-ECU-Software-Update- und Datenmanagementangebot, das die Verarbeitung eingebetteter Daten sowohl auf Fahrzeugseite als auch in der Cloud für ein optimales Fahrverhalten verbessert und die Analysefunktionen für Unternehmen im gesamten Verkehrswesen erweitert. Die Zukunft der Mobilität ändert sich rasch und gemeinsam werden diese beiden Unternehmen ihre Kunden beim Erhalt eines Wettbewerbsvorteils unterstützen, während sie Verbrauchern effizientere Transportmöglichkeiten bieten.



Vernetzte Fahrzeuge sind zunehmend auf Software- und Datenanalysen angewiesen, um die nächste Generation fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme, V2X-Integrationen (Vehicle-to-Everything), autonome Fahrzeugsysteme sowie die Erweiterung von Services, Ökosystemen und Monetarisierungsmodellen zu ermöglichen. In Verbindung mit der wachsenden Komplexität von Softwareaktualisierungs- und Datenmanagementaktionen bei Millionen von Fahrzeugen auf der ganzen Welt benötigen Autohersteller und Zulieferer eine sichere und hochgradig skalierbare Over-the-Air (OTA)-Softwareaktualisierungs- und Datenmanagementlösung mit dynamisch ausbaufähigen Datenanalysefunktionen.



Gemeinsam haben beide Unternehmen eine marktführende OTA-Service-Delivery-Plattform geschaffen, die die Fahrzeugsoftware auf dem neuesten Stand hält, Verkehrsdaten vom Fahrzeug sammelt und in die Cloud überträgt sowie Cloud-Verarbeitung und Edge-Analytik effizient nutzt. Außerdem können Autohersteller und ihre Kunden in Echtzeit konkrete Erkenntnisse von Fahrzeugen abrufen, ohne die Datenübertragungsmengen zu überlasten und zusätzliche Kosten zu verursachen. Die gemeinsame Lösung kann außerdem die nutzungsbasierte Versicherung, das Fahrer-Scoring, die Unfallvorhersage, die Analysedienste für die geteilte Mobilität und die vorausschauende Fahrzeugdiagnose verbessern.



"Die Fahrzeugdaten bieten einen großen Datenschatz, der derzeit durch die Kosten für die Datenübertragung über Mobilfunknetze begrenzt ist", sagte John Tuttle, Vice President of Engineering bei Airbiquity. "Die Vorverarbeitung von Daten im Fahrzeug ist ein effizienter Weg, um diesem Problem zu begegnen und ein bedeutsames Geschäftsergebnis für Autohersteller und Zulieferer zu erreichen. Unsere Partnerschaft mit Arity zeigt, wie ausbaufähige Edge-Analytik über Airbiquitys OTAmatic-Plattform diese Marktchance auf geschickte Weise ergreift."



"Moderne Flugzeuge können pro Flug ein halbes Terabyte an Daten generieren. Bei vernetzten und autonomen Fahrzeugen wird das nicht viel anders sein. Zudem werden hier wichtige Daten pro Fahrzeug und für verschiedene Flotten generiert. Vor dem Hintergrund, dass die Branche ein ansprechenderes, sichereres und nützlicheres Verkehrssystem schaffen will, benötigt man eine Mischung aus Ressourcen, um sowohl auf lokal verarbeitete Dateneinblicke eingehen zu können als auch flexibel zu bestimmen, was in die Cloud gehen soll", sagte Gary Hallgren, President von Arity. "Diese Partnerschaft mit Airbiquity zeigt, wie Einblicke von Arity auf Fahrzeugseite, auf Ihrer eigenen Plattform oder in der Cloud generiert werden können. Mit dem verbesserten Zugriff auf eingebettete Daten direkt aus den Fahrzeugen, die von der OTAmatic-Plattform bereitgestellt werden, bleiben wir weiterhin innovativ und liefern aussagekräftigere Erkenntnisse, die Fahrer und Lösungsanbieter spontan für das Treffen wichtiger Entscheidungen benötigen."



Informationen zu Airbiquity



Airbiquity® ist ein weltweit führendes Unternehmen für Connected-Car-Dienste und ein Vorreiter bei der Entwicklung und technischen Planung von Telematik-Technologien für Fahrzeuge. Als Innovationsführer im Automobilbereich betreibt Airbiquity die branchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform für die Servicebereitstellung für vernetzte Fahrzeuge - Choreo - und unterstützt alle maßgeblichen Anwendungsfälle, einschließlich Over-the-Air (OTA)-Software und Datenverwaltung. In Zusammenarbeit mit Airbiquity stellen Automobilhersteller und Autozulieferer hoch skalierbare, zuverlässige und überschaubare Connected-Car-Dienste bereit, die den Sicherheits-, Unterhaltungs- und Komfortansprüchen ihrer Kunden in über 60 Ländern weltweit gerecht werden. Erfahren Sie mehr über Airbiquity auf www.airbiquity.com oder twittern Sie mit unter @airbiquity (https://twitter.com/Airbiquity). Airbiquity ist ein Markenzeichen von Airbiquity Inc.



Informationen zu Arity



Arity ist ein Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, das Verkehrswesen für alle sicherer, intelligenter und nützlicher zu gestalten. Das Unternehmen wandelt große Datenmengen in konkrete Erkenntnisse um, damit seine Partner Risiken besser vorhersagen und intelligentere Entscheidungen in Echtzeit treffen können. Die Arity-Plattform basiert auf mehr als 48 Milliarden Kilometern an historischen Fahrdaten und verfügt über mehr als einer Million aktiven Telematikverbindungen. Die Daten werden seit über 7 Jahren direkt aus Fahrzeugen gesammelt. Arity wurde 2016 von The Allstate Corporation gegründet und hat Niederlassungen in Nordirland, Indien, und Chicagos Merchandise Mart.



