Die heutige Lage sei mit der Zwischenkriegszeit vergleichbar, sagt Paul Nolte. Der Berliner Historiker über das Dilemma der Konsensdemokratie, die Krise der Volksparteien und das Auseinanderdriften der Mittelschicht.

WirtschaftsWoche: Herr Nolte, was erwarten Sie vom politischen Jahr 2018?Paul Nolte: Die Deutschen steigern sich ja gern in Untergangsvisionen hinein. Daran möchte ich mich nicht beteiligen. Es sind unruhige Zeiten, aber ich bin weder verzweifelt noch in apokalyptischer Stimmung. Etwas Gelassenheit ist angezeigt.

Im vergangenen Jahr hatten Sie allerdings noch Parallelen zwischen der gegenwärtigen Bundespolitik und der Weimarer Republik gezogen. Das war eine Warnung.Vorsicht, wenn ich für Gelassenheit plädiere, meine ich damit nicht Sorglosigkeit. Und an dem Befund halte ich fest: Unsere heutige politisch-gesellschaftliche Lage ist nur mit der Zwischenkriegszeit vergleichbar.

Das müssen Sie genauer erklären. Wir stecken in einer tiefen Verunsicherungskrise. Die liberalen Demokratien, eben auch die deutsche, stehen mit dem Erstarken des rechten Populismus vor der größten Herausforderung seit den Zwanzigerjahren. Damals wie heute besteht die Gefahr, dass unsere pluralistischen Gemeinwesen - von Vertrauensverlusten geschüttelt - in autoritäre Systeme kippen könnten.

Welchen Anteil an der Verunsicherung haben wirtschaftliche Verwerfungen? Ökonomische Erklärungen spielen eine kleinere Rolle als kulturelle. Ja, wo wir Populismus wachsen sehen, gibt oder gab es auch wirtschaftliche Schocks. Aber oft passt die Deutung nicht, dass ökonomischer Abstieg oder gar soziale Randständigkeit die veränderten politischen Kräfteverhältnisse erklären. Das gute Abschneiden der Alternative für Deutschland (AfD) im prosperierenden Ingolstadt zum Beispiel muss andere Ursachen haben.

Und welche wären das?Kulturelles Befremden und Vertrauensverlust. Dieses Klopfen des Strukturwandels an die Türen der Mittelschicht. Man muss sich klarmachen, dass es "die" Mitte ohnehin nicht mehr gibt: Früher fuhren alle VW-Käfer, man lebte in ähnlichen Vierteln. Heute driftet alles auseinander: Für die einen führt der Weg nicht in die Not, aber doch in Instabilität, in mittelmäßig bezahlte Jobs. Für die akademische Elite hingegen geht es nach oben, dorthin, wo man mitgestaltet, vom Fortschritt profitiert, Veränderung bejaht und antreibt.

Ihr Befund bedeutet aber auch: Populismus lässt sich nur bedingt mit Geld bekämpfen.Richtig, der Weg ist weitgehend verstellt.

Sie sagen das so dahin. Viele Politiker behaupten - oder hoffen - das Gegenteil.Trotzdem ist es Augenwischerei. Wenn es darum geht, Populismus zu bekämpfen, ist etwas anderes viel wichtiger: Zivilcourage. Widerspruch. Sagen, dass man nicht einer Meinung ist. Etwa, dass Angela Merkel doch einen ganz guten Job macht. Oder nicht alle Flüchtlinge Kriminelle sind. Das passiert im Alltag zu wenig. Wir müssen die Spirale eines Defätismus durchbrechen, mit dem wir uns den Boden unter den Füßen wegziehen.

2017 war auch ein Jahr geschwächter Volksparteien. Welche Schuld trifft CDU und SPD - haben sie das Streiten verlernt? Auseinandersetzung ist sehr wichtig für die politische Kultur. Unterschiede müssen sichtbar werden. Es ist zu viel gekuschelt worden zwischen den großen Volksparteien, und deshalb sehe ich auch eine weitere große Koalition sehr skeptisch. Es ist ein Jammer, dass Jamaika gescheitert ist.

"Jamaika ...

