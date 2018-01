Heute vor 34 Jahren wurde höchstwahrscheinlich Nordkoreas Diktator Kim Jong Un geboren. Eine Feier in dem abgeschotteten Land gibt es nicht. Kim überraschte stattdessen zuletzt mit einem diplomatischen Vorstoß.

Nordkoreas Führer Kim Jong Un hat es wieder geschafft, im internationalen Rampenlicht zu stehen. Denn am morgigen Dienstag werden sich dank seiner Zusage voraussichtlich um zehn Uhr morgens Ortszeit erstmals seit fast zwei Jahren Vertreter der beiden koreanischen Staaten treffen. Am Grenzposten Panmunjom wollen sie über Nordkoreas Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Südkorea sprechen, die am 9. Februar beginnt.

Daheim wiederum hat Kim Jong Un in seiner Neujahrsrede gerade erst Nordkoreas Aufstieg zur vollständigen Atommacht gefeiert. Doch im Gegensatz zu seinem Vater und Großvater lässt der dritte Herrscher der bald 70-jährigen Familiendiktatur einen Anlass zum Feiern Jahr um Jahr achtlos verstreichen: seinen Geburtstag. Am heutigen 8. Januar wird er 34 Jahre alt - wahrscheinlich wenigstens.

Während die Geburtstage seines Vaters Kim Jong Il am 16. Februar als Tag des leuchtenden Sterns als Feiertag und seines Großvaters Kim Il Sung am 15. April als Tag der Sonne begangen werden, hat der jüngste Kim noch keinen eigenen Jahrestag. Viele Jahre lang wusste sogar niemand, wann er denn nun wirklich geboren worden war. Inzwischen haben sich allerdings die Indizien für den derzeit angenommen Termin gehäuft.

