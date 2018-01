ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon wird seine knapp 47 Prozent an dem Kraftwerksbetreiber Uniper wie erwartet dem finnischen Fortum-Konzern andienen. "Mit dieser Transaktion können wir unseren Anteil an Uniper als Ganzes und zu einem für Eon attraktiven Preis verkaufen", sagte Eon-Chef Johannes Teyssen am Montag laut Mitteilung. Eon fließen durch den Verkauf etwa 3,76 Milliarden Euro zu.

Fortum hat ein öffentliches Übernahmeangebot über 22 Euro je Aktie für Uniper vorgelegt, das noch bis zum 16. Januar läuft. Der Verkauf galt bereits zuvor als sichere Sache. Denn Eon hatte sich in einer Vorvereinbarung mit Fortum dazu verpflichtet, eine hohe Vertragsstrafe zu zahlen, sollte der Konzern seine Anteile nicht andienen./nas/stw/tos

