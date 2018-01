NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen legen nach dem starken Jahresauftakt zu Beginn der neuen Woche eine kleine Pause ein. An den ersten vier Handelstagen des Jahres hatten die Kurse jeweils neue Rekordmarken erreicht. Kurz nach Handelsbeginn sinkt der Dow-Jones-Index am Montag um 0,1 Prozent auf 25.264 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich kaum verändert und auch der Nasdaq-Composite tritt auf der Stelle.

Die Gewinnmitnahmen dürften sich aber in Grenzen halten, denn die Stimmung unter den Anlegern ist ungebrochen gut, wie Beobachter sagen. Die jüngst beschlossenen Steuersenkungen in den USA, höhere Rohstoffpreise und gute Konjunkturdaten dürften die Aktienmärkte stützen, heißt es.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Auch die Bilanzsaison der US-Unternehmen kommt erst langsam in Gang. Einige Unternehmen haben jedoch schon erste vorläufige Informationen über den Geschäftsverlauf des vergangenen Jahres herausgegeben. Dazu gehört der Einzelhändler Kohl's, der nach eigener Aussage ein gutes Weihnachtsgeschäft verzeichnete und deshalb die Gewinnprognose für 2017 erhöht. Die Aktie steigt um 6,6 Prozent.

Auch Crocs zeigt sich optimistischer. Das für seine bunten Plastikschuhe bekannte Unternehmen hat die Umsatzprognose für das vierte Quartal des vergangenen Jahres erhöht. Im gesamten Jahr 2017 dürfte der Umsatz aber um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz gesunken sein, teilte Crocs mit. Die Crocs-Aktie legt um 3 Prozent zu. Für Lululemon, einen Hersteller von Yoga-Bekleidung, lief es ebenfalls gut. Das Unternehmen erhöht daher die Prognosen für Umsatz und Gewinn im vierten Quartal. Für die Aktie geht es 1,1 Prozent nach oben.

Daneben dürfte eine Übernahme die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Celgene kauft den nicht börsennotierten Blutkrebsspezialisten Impact Biomedicines für 7 Milliarden Dollar. Celgene steigen um 0,3 Prozent.

Für Bristol-Myers Squibb geht es um 0,4 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte am Freitag nach Börsenschluss mitgeteilt, dass die Steuerreform in den USA im vierten Quartal zu zusätzlichen Belastungen führen werde, die das Ergebnis minderten.

Erwartung einer Angebotsverknappung stützt Ölpreise

Am Ölmarkt treibt die Erwartung eines geringeren Angebots die Preise weiter nach oben. Die Unruhen in Iran befeuern Spekulationen, dass es zu Lieferunterbrechungen bei iranischem Öl kommen könnte. Überdies zeigt sich, dass die von der Opec beschlossenen Förderkürzungen weitgehend eingehalten werden. Auf der anderen Seite dürfte der ungewöhnlich harte Winter in den USA die Nachfrage nach Heizöl ankurbeln. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,3 Prozent auf 61,61 Dollar. Brentöl steigt um 0,2 Prozent auf 67,77 Dollar.

Etwas gebremst wird der Preisanstieg bei Öl vom festeren Dollar. Für einen Euro werden nur noch etwa 1,1975 Dollar gezahlt. Am Freitag im späten US-Handel waren es rund 1,2040 Dollar. Der Greenback dürfte von Aussagen einer US-Notenbankerin profitieren. Loretta Mester, Präsidentin der US-Notenbankfiliale von Cleveland, hält es für durchaus möglich, dass die Fed 2018 vier statt der bisher indizierten drei Zinserhöhungen vornimmt.

Gold, das wie Öl in der US-Währung bezahlt wird, leitet ebenfalls unter der Dollarstärke. Der Preis für eine Feinunze notiert kaum verändert bei 1.320 Dollar. Am Anleihemarkt legen die Notierungen leicht zu. Im Gegenzug sinkt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 1 Basispunkt auf 2,47 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.263,61 -0,13 -32,26 2,20 S&P-500 2.741,40 -0,06 -1,75 2,54 Nasdaq-Comp. 7.139,50 0,04 2,94 3,42 Nasdaq-100 6.657,72 0,07 4,43 4,09 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,94 -1,2 1,96 74,2 5 Jahre 2,28 -0,8 2,28 35,1 7 Jahre 2,39 -0,9 2,40 14,7 10 Jahre 2,47 -1,1 2,48 2,1 30 Jahre 2,79 -1,4 2,81 -27,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:24 Fr, 17:51 % YTD EUR/USD 1,1972 -0,33% 1,2012 1,2043 -0,4% EUR/JPY 135,24 -0,59% 136,04 136,24 -0,0% EUR/CHF 1,1695 -0,24% 1,1723 1,1738 -0,1% EUR/GBP 0,8841 -0,28% 0,8865 1,1268 -0,6% USD/JPY 112,97 -0,26% 113,26 113,14 +0,3% GBP/USD 1,3541 -0,06% 1,3549 1,3568 +0,2% Bitcoin BTC/USD 14.669,86 -10,59% 15.616,04 16.339,89 2,13 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,61 61,44 +0,3% 0,17 +2,0% Brent/ICE 67,77 67,62 +0,2% 0,15 +1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,90 1.319,42 +0,0% +0,48 +1,3% Silber (Spot) 17,15 17,22 -0,4% -0,07 +1,3% Platin (Spot) 972,30 969,85 +0,3% +2,45 +4,6% Kupfer-Future 3,22 3,22 +0,1% +0,00 -2,1% ===

