FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierbestände in der Woche zum 5. Januar 2018 wieder gesteigert, nachdem die Bestände in der letzten Woche des Jahres 2017 gesunken waren. Wegen des von 60 auf 30 Milliarden Euro halbierten Monatsvolumens der Ankäufe und des verkürzten Ankaufzeitraums erreichte das Wochenvolumen jedoch nicht mehr das 2017 verzeichnete Niveau.

Laut EZB stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 2,903 (Vorwoche: minus 7,517) Milliarden Euro. Bis 2. Januar war das Programm feiertagsbedingt ausgesetzt gewesen. Die Bestände an öffentlichen Anleihen stiegen um 2,495 (minus 6,363) Milliarden Euro. Die Bestände an Unternehmensanleihen nahmen um 0,309 (minus 0,295) Milliarden Euro zu. Bei Covered Bonds kam es zu einem Anstieg von 0,096 (minus 0,570 Milliarden Euro. Der Bestand an Kreditverbriefungen/Asset-backed Securities (ABS) stieg um 0,003 (minus 0,289) Milliarden Euro.

Die Zentralbanken des Eurosystems erwerben auf Beschluss des EZB-Rats Wertpapiere. Mit dieser Geldflut will die EZB die Banken zu einer stärkeren Kreditvergabe an die Wirtschaft anregen. Das soll die Konjunktur beflügeln und die Inflation antreiben.

January 08, 2018

