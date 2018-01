Nach der Rekordrally zum Jahresauftakt gönnen sich Börsianer an der Wall Street eine Pause. Sie warten auf die Quartalsberichte der Firmen - und sichern sich zwischenzeitlich erst einmal Kursgewinne.

Viele Anleger an der Wall Street sicherten sich am Montag nach den Kurssteigerungen der vergangenen Woche ihre Kursgewinne. Dies beobachtete unter anderem Chefanalyst Peter Cardillo vom Brokerhaus First Standard Financial in New York. Der Standardwerteindex Dow Jones eröffnete den Handel am Montag mit 25.290 Punkten kaum verändert, nachdem er vergangene Woche erstmals die 25.000-Punkte-Marke geknackt hatte und von einer Bestmarke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...