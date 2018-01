Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US65342W1099 Nextsource Materials Inc. 08.01.2018 CA65343M1005 Nextsource Materials Inc. 09.01.2018 Tausch 1:1

KYG215621221 China Tian Yuan Healthcare Group Ltd. 08.01.2018 KYG8442J1004 China Tian Yuan Healthcare Group Ltd. 09.01.2018 Tausch 1:1

US54267E1047 Long Blockchain Corp. 08.01.2018 US5426141025 Long Blockchain Corp. 09.01.2018 Tausch 1:1

CA98420B1013 Ximen Mining Corp. 08.01.2018 CA98420B2003 Ximen Mining Corp. 09.01.2018 Tausch 5:1

US74979C5013 RXi Pharmaceuticals Corp. NEW 08.01.2018 US74979C8082 RXi Pharmaceuticals Corp. NEW 09.01.2018 Tausch 10:1