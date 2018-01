Frankfurt - Die Metallpreise starten kaum verändert in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank. Kupfer koste gut 7.100 USD je Tonne, Aluminium handele bei 2.200 USD je Tonne und Zink notiere bei 3.370 USD je Tonne. Am Freitag habe Zink bei fast 3.400 USD ein 10,5-Jahreshoch markiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...