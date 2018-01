BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper wird nach Finnland verkauft. Der Mutterkonzern Eon beschloss, den verbliebenen Anteil von knapp 47 Prozent an der Kraftwerkstochter an den Konkurrenten Fortum abzugeben, wie das Unternehmen mitteilte. Die Essener erhalten 22 Euro je Aktie und damit insgesamt 3,76 Milliarden Euro für die knappe Hälfte an Uniper. Aktuell kostet die Aktie 25,80 Euro.

Die Entscheidung war weithin erwartet worden. Hätte sich der Energiekonzern dagegen entschieden, wäre eine Strafzahlung zwischen 0,75 und 1,5 Milliarden Euro an Fortum fällig geworden. Eon hatte das alte Stammgeschäft mit Kraftwerken und Energiehandel vorvergangenes Jahr abgespalten und an die Börse gebracht. Uniper wurde zunächst als "Resterampe" verspottet, entwickelte sich dann aber an der Börse prächtig und konnte seinen Wert um rund 160 Prozent steigern.

Uniper-Chef Klaus Schäfer hatte sich über Monate gegen die Übernahme gestemmt, sprach von einem feindlichen Vorstoß. Er wollte Uniper unabhängig halten und nicht aus dem hohen Norden kontrolliert werden. Zuletzt erkannte er aber die Realitäten an und will sich mit Fortum-Präsident Pekka Lundmark über die Zukunft verständigen. Lundmark hat für die 13.000 Beschäftigen eine Jobgarantie ausgesprochen. Auch die Zentrale in Düsseldorf will er erhalten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/jhe/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2018 10:10 ET (15:10 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.