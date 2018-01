Hannover - Die ersten Datenmeldungen des neuen Jahres deuten unisono auf eine Fortsetzung des sehr dynamischen Konjunkturaufschwungs in Euroland hin, berichten die Analysten der Nord LB.So sei die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone so gut wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Der Economic-Sentiment-Indikator habe sich im Berichtsmonat Dezember auf nunmehr 116,0 Punkte erhöht, unterstützt von kräftigen Verbesserungen im Industrie- sowie im Dienstleistungssektor. Der sentix-Konjunkturindex als "First-Mover" sei im Januar auf 32,9 Punkte geklettert. Im Laufe der Woche würden noch die deutsche Industrieproduktion (Dienstag) sowie die Schnellschätzung zum deutschen BIP-Wachstum im Jahr 2017 (Donnerstag) veröffentlicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...