Kosovos neuer Premier Ramush Haradinaj löst mit einem Urlaub in St. Moritz und der Verdoppelung seines Gehalts einen Sturm der Entrüstung aus. Die Bürger reagieren mit einer sarkastischen Krawatten-Spendenaktion.

Für die Stimmung im Land hat der neue kosovarische Premier Ramush Haradinaj offenbar keine Antennen. Seine Ferien im Schweizer Nobelskiort St. Moritz für angeblich mehr als 80.000 Franken haben in dem bitterarmen Balkanland einen Sturm der Entrüstung in den sozialen Netzwerken ausgelöst. Der frühere UCK-Kämpfer war zusammen mit seiner Ehefrau, Kindern und Neffen nach Engadin gefahren. Das berichtete das kosovarische Nachrichtenportal Insajderi. Haradinaj betonte, dass er seine Ferien in den Alpen aus der eigenen Tasche gezahlt habe. Sie hätten nur 7000 Euro gekostet.

Der wegen angeblicher Kriegsverbrechen beschuldigte Politiker hatte sich erst wenige Tage vor Weihnachten sein Gehalt ...

