"Den Dax am Ende des Jahres bei 15.000 Punkten und der Dow knackt die 30.000" Davon geht Kapitalmarktexperte Stefan Müller, DGWA für das Jahr 2018 aus. Welche Einzelwerte und Branchen in diesem Jahr besonders steigen werden und weshalb die Deutsche Bank angeblich auf ganz dünnem Eis steht, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Stefan Müller, DGWA, weshalb Donald Trump am Ende des Jahres nicht mehr der mächtigste Mann der Welt sein könnte und wie es mit dem Krypto-Boom weiter geht.