Der USD/JPY, der die vergangene Woche mit einem Gewinn von 50 Pips abschloss, steht in der 2. Januar Woche unter Verkaufsdruck und so fiel er unter 113. Aktuell findet der Handel mit -0,1% Tagesverlust bei 112,95 statt. Die leichte Erholung des DXY begrenzt am Montag die Verluste des Paares. Der US-Dollar Index konnte zum 1. mal seit dem 29. Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...