ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon trennt sich nahezu vollständig von der Stromerzeugung aus Kohle, Gas und Erdöl. Eon hat am Montag endgültig beschlossen, für knapp 3,8 Milliarden Euro seine Beteiligung von rund 47 Prozent am Kraftwerksbetreiber Uniper dem finnischen Versorger Fortum anzubieten, wie das Unternehmen in Essen mitteilte.

"Mit dieser Transaktion können wir unseren Anteil an Uniper als Ganzes und zu einem für Eon attraktiven Preis verkaufen", sagte Vorstandschef Johannes Teyssen laut Mitteilung. Eon werde sich jetzt ganz auf die Kunden "in der neuen Energiewelt" konzentrieren. "Die Weichen für profitables Wachstum sind gestellt", betonte Teyssen.

Eon hatte vor zwei Jahren angesichts rapide sinkender Gewinne die konventionelle Stromerzeugung und den Energiehandel abgespalten. Eon behielt rund 47 Prozent, etwa 53 Prozent der Aktien wurden an die damaligen Eon-Aktionäre übertragen. Der Energiekonzern konzentriert sich jetzt auf die Geschäftsfelder Erneuerbare Energien, Energienetze und Dienstleistungen.

Der Verkauf galt bereits zuvor als sichere Sache. Denn Eon hatte sich in einer Vorvereinbarung mit Fortum dazu verpflichtet, eine hohe Vertragsstrafe zu zahlen, sollte der Konzern seine Anteile nicht andienen.

Uniper beschäftigt rund 13 000 Mitarbeiter und ist einer der führenden Stromproduzenten in Europa. In Deutschland betreibt der Versorger unter anderem große Kraftwerke in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

Uniper-Chef Klaus Schäfer, der bis zur Aufspaltung Eon-Finanzvorstand war, hatte die Pläne von Fortum zunächst als feindlichen Vorstoß kritisiert. Als eigenständiges Unternehmen sei Uniper "bestens aufgestellt". Inzwischen gibt es Gespräche zwischen Fortum und Uniper.

Fortum zahlt Eon 22 Euro je Aktie und hat dieses Angebot auch allen anderen Aktionären gemacht. Die Annahmefrist läuft am 16. Januar ab. Inzwischen ist der Kurs des Uniper-Papiers auf mehr als 25 Euro gestiegen. Fortum hatte mehrfach betont, das Angebot nicht erhöhen zu wollen, und zudem mitgeteilt, sich auch mit dem Eon-Anteil begnügen zu können. Das Angebot von Fortum enthält laut Eon keine Mindestannahmeschwelle. Fortum erwarte die Erteilung der erforderlichen kartellrechtlichen und sonstigen regulatorischen Freigaben bis Mitte 2018.

Arbeitnehmervertreter haben vor einer Zerschlagung des Konzerns gewarnt, weil die Finnen kein Interesse an den Kohlekraftwerken von Uniper haben könnten. Dann drohe der Verlust von Arbeitsplätzen. Fortum-Chef Pekka Lundmark versicherte dagegen: "Die Mitarbeiter von Uniper sollten sich keine Sorgen machen." Fortum werde ein langfristiger Investor und zuverlässiger Partner sein./hff/DP/tos

