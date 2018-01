DESIGN YOUR HOME Holding AB: DESIGN YOUR HOME Holding AB (PUBL) bestätigt Wiederaufnahme des Handels ihrer Aktie Stockholm / London, 08. Januar 2018 - DESIGN YOUR HOME Holding AB

DESIGN YOUR HOME Holding AB (PUBL) bestätigt Wiederaufnahme des Handels ihrer Aktie Stockholm / London, 08. Januar 2018 - DESIGN YOUR HOME Holding AB (Euronext Paris: SE0007045380 - MLDYH), ein innovatives Online-Unternehmen in der Möbelbranche, bestätigt die Wiederaufnahme des Handels seiner Aktie zur Marktöffnung der Euronext Paris am 09 Januar 2018 um 9:00 Uhr MEZ. Zur Erinnerung: Der Handel wurde, wie vom Unternehmen beantragt, am Freitag, den 19. Juli 2017, an der Börse ausgesetzt.

Über Design Your Home Holding AB Die DESIGN YOUR HOME Holding AB ist ein Unternehmen in der europäischen Möbelbranche. Die Gesellschaften der DESIGN YOUR HOME Holding AB produzieren und vermarkten Designermöbel und Lifestyle-Produkte unter mehreren eigenen Marken in hoch- und mittelfrequenten Marktsegmenten Einzigartig ist zudem die starke Präsenz der Produkte in über 20 europäischen Ländern und in acht Sprachen. Vom Stockholm, London und Berlin aus werden die sechs wesentlichen Säulen - design your home, ROOMOX, Brooklyn Loft, Modern Interior, Luxurious und Scandinavian Interieur - gesteuert. Zusammen mit den britischen Schwesterngesellschaften DYH LTD und ROOMOX LTD ist die schwedische Gesellschaft eine leistungsstarke Gruppe speziell im internationalen Onlinegeschäft für Designermöbel. Die DESIGN YOUR HOME Holding AB notiert seit dem 03. September 2015 an der

Euronext Paris. Kontakt für Presse: ir@dyh.com DESIGN YOUR HOME Holding AB (PUBL)

Box 5814, Servando Bolag AB, 102 48 Stockholm, Sweden

