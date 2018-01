Österreichs Abgabenlast im internationalen Vergleich Österreichs Abgabenquote liegt mit 42,9 % des BIP (2016) im oberen europäischen Mittelfeld. Steuern auf Arbeitseinkommen und Sozialversicherungsbeiträge liegen deutlich über dem EU Schnitt. Kapital, insbesondere Vermögensbestände, sind vergleichsweise niedrig besteuert. Niedrige Abgaben auf Unternehmensgewinne fördern Investitionstätigkeit und steigern Produktivitätswachstum. Wie hoch ist die Abgabenlast in Österreich? Wie hat sich diese entwickelt und wo steht Österreich im internationalen Vergleich? Die Abgabenquote aus Steuern und verpflichtenden Sozialbeiträgen in Prozent des Bruttoinlandprodukt lag in Österreich im Jahr 2016 bei 42,9 % (Statistik...

