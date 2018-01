Spatenstich (Bhoomi Pooja) am 19. Februar 2018 feiert die ersten 2 Millionen Räder

MaxionWheels, der weltweit größte Radhersteller, gab heute die Gründung einer neuen juristischen Person, Maxion Wheels Aluminium India Private Limited, bekannt. Dies ist ein wichtiger Schritt in seinem Plan, jährlich bis zu vier Millionen Leichtmetall-Aluminiumräder in Indien zu entwickeln und zu produzieren. Das Unternehmen hat Grundstücke in Pune, Indien, gesichert und wird zunächst eine 25.000 Quadratmeter große Produktionsstätte mit einer Jahreskapazität von zwei Millionen Rädern bauen. Die Produktion wird für das dritte Quartal 2019 erwartet. Zusätzliches Land wurde auch für eine Werkserweiterung erworben, die die jährliche Kapazität in den kommenden Jahren auf vier Millionen Räder erhöhen wird.

"Maxion Wheels hat sich dazu verpflichtet, die wachsende Nachfrage seiner Kunden nach Aluminium-Leichtmetallrädern zu bedienen, insbesondere in Indien, wo das Marktwachstum die verfügbare Kapazität übersteigt", sagte Pieter Klinkers, Chief Executive Officer von Maxion Wheels. "Wir sind seit über 20 Jahren in Indien und beliefern die Erstausrüster mit leichten und handelsüblichen Stahlrädern. Wir freuen uns, die wachsende Nachfrage unserer globalen Kunden zu erfüllen, dass wir unser anerkanntes globales Aluminiumrad-Know-how nach Indien bringen, und wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die unser neues Werk uns ermöglichen wird, unsere globale Präsenz zu stärken und unsere Präsenz in der Region strategisch auszubauen."

Die neue 100-prozentige Operation, die anfänglich mehr als 500 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen soll, wird Niederdruck-Aluminium-Druckgussräder mit einer High-End-Felgenoberfläche produzieren.

Eine Spatenstich-Zeremonie (Bhoomi Pooja) für Kunden, Mitarbeiter und lokale Würdenträger ist für den 19. Februar 2018 geplant.

Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Produktion von Rädern und insgesamt 10.000 Beschäftigten weltweit ist Maxion der größte Radhersteller mit einer Jahresproduktion von 56 Millionen Rädern. Das Unternehmen beliefert seine Erstausrüster-Kundschaft ausgehend von 28 Standorten in 15 Ländern auf fünf Kontinenten und verfügt über modernste Technikzentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.

