Hannover - An den internationalen Rohölmärkten war sowohl zum Jahresende 2017 als auch zum Start in das neue Handelsjahr eine ausgeprägt Bullenstimmung zu beobachten, so die Analysten der Nord LB. Neben geopolitischen Faktoren seien auch die jüngsten Meldungen mit Blick auf die Lagerbestände in den Vereinigten Staaten im Fokus der Marktteilnehmer.

Den vollständigen Artikel lesen ...