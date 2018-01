Innovativer Branchenführer für Carrier-Cloud-Lösungen zeigt auf der weltgrößten Unterhaltungselektronikmesse eine Vorschau auf das aktualisierte Produktportfolio.

Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ:SNCR) (das "Unternehmen" oder "Synchronoss"), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und digitalen Produkten, wird auf der CES 2018 Vorführungen seiner aktualisierten Lösungspalette zeigen, darunter Personal Cloud, Content Transfer, Messaging Marketplace, Email und Digital Channels. Diese Vorführungen finden vom 9. bis 12. Januar 2018 im Chairman's Salon im Wynn Hotel in Las Vegas statt.

Glenn Lurie, der im November 2017 als neuer CEO in das Unternehmen eingetreten ist, wird zur Verfügung stehen, um die größten Trends zu erörtern, die sich auf die Industriezweige Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT) auswirken, darunter die Bedeutung von Cloud, erweitertem Messaging, IoT, 5G, KI, Netzneutralität, digitaler Transformation und mehr. Lurie, der zuvor CEO des Bereichs Mobility and Consumer Operations bei AT&T war, ist seit fast 30 Jahren eine einflussreiche Persönlichkeit in der Branche.

Folgende Produkte von Synchronoss werden auf der CES 2018 vorgestellt:

Cloud Mit den Personal-Cloud-Lösungen von Synchronoss können die Nutzer Daten von Geräten und Betriebssystemen sichern, wiederherstellen, auf sie zugreifen, übertragen und gemeinsam nutzen über eine Cloud-Lösung mit "White Label", die betriebssystem- und gerätunabhängig ist. Diese Lösung gibt den Nutzern die Freiheit, ihre Geräte und Betriebssysteme beliebig oft zu wechseln, während die persönlich wertvollen Daten wie Bilder und Videos erhalten bleiben. Darüber hinaus können Netzbetreiber nahtlos wertvolle Daten extrahieren, um Nutzer zu binden und ihnen weitere Leistungen anzubieten, neue Umsätze zu generieren und insgesamt ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.

Mit den Personal-Cloud-Lösungen von Synchronoss können die Nutzer Daten von Geräten und Betriebssystemen sichern, wiederherstellen, auf sie zugreifen, übertragen und gemeinsam nutzen über eine Cloud-Lösung mit "White Label", die betriebssystem- und gerätunabhängig ist. Diese Lösung gibt den Nutzern die Freiheit, ihre Geräte und Betriebssysteme beliebig oft zu wechseln, während die persönlich wertvollen Daten wie Bilder und Videos erhalten bleiben. Darüber hinaus können Netzbetreiber nahtlos wertvolle Daten extrahieren, um Nutzer zu binden und ihnen weitere Leistungen anzubieten, neue Umsätze zu generieren und insgesamt ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Messaging Synchronoss Messaging Marketplace bietet Unternehmen eine fortschrittliche Messaging-, Handels- und Ökosystemmanagement-Plattform über mehrere Kanäle hinweg. Die umfassenden Funktionen können dabei helfen, neue Einnahmequellen zu erschließen, die Möglichkeiten von Application-to-Person und Chatbot mit hohem Wachstumspotenzial zu nutzen und die bestehende Messaging-Kundenbasis zu erhalten und gleichzeitig mit OTT-Anbietern zu konkurrieren, um aktuell zu bleiben. Synchronoss wird zudem die "Synchronoss Email"-Plattform vorführen. Die Email-Plattform bietet ein sicheres, personalisiertes "White Label"-Erlebnis für E-Mails, Kontakte und Kalender. Die Lösung umfasst Identitätsmanagement, Anpassung des Benutzererlebnisses und einen sicheren Server mit erstklassiger Datenverkehrsverwaltung, Anti-Virus-, Anti-Spam- und Anti-Malware-Technologie.

Synchronoss Messaging Marketplace bietet Unternehmen eine fortschrittliche Messaging-, Handels- und Ökosystemmanagement-Plattform über mehrere Kanäle hinweg. Die umfassenden Funktionen können dabei helfen, neue Einnahmequellen zu erschließen, die Möglichkeiten von Application-to-Person und Chatbot mit hohem Wachstumspotenzial zu nutzen und die bestehende Messaging-Kundenbasis zu erhalten und gleichzeitig mit OTT-Anbietern zu konkurrieren, um aktuell zu bleiben. Synchronoss wird zudem die "Synchronoss Email"-Plattform vorführen. Die Email-Plattform bietet ein sicheres, personalisiertes "White Label"-Erlebnis für E-Mails, Kontakte und Kalender. Die Lösung umfasst Identitätsmanagement, Anpassung des Benutzererlebnisses und einen sicheren Server mit erstklassiger Datenverkehrsverwaltung, Anti-Virus-, Anti-Spam- und Anti-Malware-Technologie. Digital Das Produkt Synchronoss Digital Channels trennt und optimiert das Online-Benutzererlebnis beim Kauf von Geräten und Dienstleistungen mithilfe komplexer Silos und einer automatisierten Auftragsabwicklung im Back-End-Bereich. Diese Lösung bietet neuen und bestehenden Teilnehmern einen reibungslosen Prozess, wenn sie neue Geräte verwalten oder neue Dienste anfordern. Mit diesem Online-Portal können Betreiber verschiedene Dienste, Geräte und Angebote aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen bei gleichzeitig schneller Markteinführungszeit und höherer Produktivität der Vertriebskanäle kombinieren, einschließlich einer Vertriebskanaltransparenz durch Analytik.

"Das gesamte Ökosystem des TMT-Marktes hat sich in den letzten Jahren verlagert und ist erheblich gewachsen, da sich die positiven Auswirkungen der digitalen Transformation verstärken. Die Akteure in diesem Markt bedienen Verbraucher, die benutzerfreundliche, wertbasierte digitale und cloudbasierte Lösungen wünschen. Wir liefern die TMT-Produkte der nächsten Generation, die Netzbetreiber, Medien- und Technologieunternehmen nutzen, um sich abzuheben und erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen", so Glenn Lurie, CEO von Synchronoss. "Ob mithilfe künstlicher Intelligenz, Cloud oder anderer digitaler Medien, die Produkte von Synchronoss bieten das, was unsere Kunden benötigen: einen Einblick in die Konsumtätigkeit, sodass sie mithilfe von Daten das Gesamterlebnis ihrer Kunden verbessern und gleichzeitig ihre Rendite steigern können."

Über Synchronoss

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transformiert die Art und Weise, wie Unternehmen neue Umsätze generieren, Kosten senken und ihre Nutzer mit Cloud-, Messaging- und digitalen Produkten begeistern, um hunderte Millionen Nutzer weltweit zu unterstützen. Die sicheren, skalierbaren und bahnbrechenden neuen Technologien, vertrauenswürdigen Partnerschaften und talentierten Mitarbeiter von Synchronoss verändern die Methoden, mit denen Kunden aus den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation ihr Geschäft ausbauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.synchronoss.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180108006465/de/

Contacts:

Red Lorry Yellow Lorry

Kerry Quintiliani

synchronoss@rlyl.com

781-479-7475