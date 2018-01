Mainz (ots) - Dienstag, 9. Januar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Henriette Confurius, Schauspielerin Alexander Held, Schauspieler



Stress in der ambulanten Pflege - Zu wenig Zeit und zu wenig Personal Schluss mit dem Rauchen! - Was hilft beim Aufhören? Blätterteigtaschen mit Pilz-Füllung - Ein Rezept von Armin Roßmeier







Dienstag, 9. Januar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Missbrauchsprozess Jugendklubleiter - Auftakt in Schwerin Expedition Mittenwald - Ein Bildhauer im Wald Küchenträume - Sandras Buddha Bowl







Dienstag, 9. Januar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Neues von Peter Cornelius - Der Sänger zeigt seine Stadt Wien Die Oscar-Favoriten 2018 - Die aussichtsreichsten Kandidaten Familienmensch Bettina Zimmermann - Fotoshooting mit der Schauspielerin







